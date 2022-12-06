  1. Ekonomi
6 Ara 2022 08:54

Moody's: Türk bankaları için döviz riski çok yüksek

Moody's: Türk bankaları için döviz riski çok yüksek

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'deki bankaların döviz borçlarından kaynaklı 'çok yüksek' bir risk ile karşı karşıya olduklarını bildirdi.

Moody's tarafından yayınlanan raporda, Ukrayna ve Türkiye gibi ülkelerde bankaların, sermaye akışlarındaki sınırlamalardan, zayıf uluslararası rezervlerden ve yüksek seviyedeki döviz borçlarından kaynaklı 'çok yüksek' bir risk ile karşı karşıya olduğu belirtildi.

Moody's Başkan Yardımcısı Eugene Tarzimanov, yaptığı değerlendirmede, "Yüksek dolarizasyon yerel para birimi keskin şekilde değer kaybettiğinde çoklu problemlere neden oluyor. Bankalar hedge edilmemiş borçlulara verilen döviz cinsinden kredilerde temerrütlerde artışa karşı kırılgan hale geliyorlar, bu karlılıklara zarar veriyor ve bankaların likiditeleri ile sermayelernini de baskı altına sokabiliyor" ifadelerini kullandı.

Raporda, "20 gelişmekte olan bankacılık sistemi yüksek veya çok yüksek döviz riski ile karşı karşıya" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Sputnik

News Code 1906274

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