İran'da sabotaj eylemi hazırlığındaki çete çökertildi

İran medyasına göre, Merkezi eylaletinde sabotaj eylemi hazırlığındaki 12 kişilik çete Devrim Muhafızları Ordusu bünyesindeki İstihbarat Teşkilatı tarafından icra edilen başarılı operasyon sonucu çökertildi.

Almanya ve Hollanda'daki terör örgütleri tarafından yönlendirilen çete üyelerinin yakalandığı belirtildi.

Son günlerde Hürmüzgan eyaletinin batısındaki Bender Lenge kentinde Fars Körfezi'ne kıyısı olan bir Arap ülkesi adına casusluk faaliyetlerinde bulunan bir ajanın yakalandığı bildirilmişti.