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22 Ara 2022 12:12

İran'da Mossad'a bağlı 4 operasyon timi yakalandı

İran'da Mossad'a bağlı 4 operasyon timi yakalandı

İran İstihbarat Bakanlığı, terör ve sabotaj saldırıları düzenlemek için ülkeye sızan Siyonist İsrail'in casusluk teşkilatı Mossad'a bağlı 4 operasyon timinin yakalandığını duyurdu.

İran İstihbarat Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkeye sızan Siyonist İsrail'in casusluk teşkilatı Mossad'a bağlı 4 operasyon timinin üyelerinin yakalandığı bildirildi.

İstihbarat Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sahte ve cani Siyonist Rejim, geçen haftalarda ülkenin çeşitli yerlerinde çıkan kargaşalardan yararlanarak, operasyon timlerini yönlendirip çok sayıda birleşik terör eylemi gerçekleştirmeyi amaçladı. Tüm teröristler, herhangi bir faaliyet gerçekleştirmeden yakalandı."

News Code 1906588

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