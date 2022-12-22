İran'da Mossad'a bağlı 4 operasyon timi yakalandı

İran İstihbarat Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkeye sızan Siyonist İsrail'in casusluk teşkilatı Mossad'a bağlı 4 operasyon timinin üyelerinin yakalandığı bildirildi.
İstihbarat Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sahte ve cani Siyonist Rejim, geçen haftalarda ülkenin çeşitli yerlerinde çıkan kargaşalardan yararlanarak, operasyon timlerini yönlendirip çok sayıda birleşik terör eylemi gerçekleştirmeyi amaçladı. Tüm teröristler, herhangi bir faaliyet gerçekleştirmeden yakalandı."
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