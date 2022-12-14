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14 Ara 2022 08:40

ABD: DSG ile ortak operasyonlarımız yeniden başladı

ABD: DSG ile ortak operasyonlarımız yeniden başladı

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Türkiye'nin Suriye ve Irak’ta düzenlediği hava harekatının ardından DSG ile Suriye'de devriyelerini azaltan ABD ordusunun örgütle bu devriyeleri yeniden başlattığını açıkladı.

Günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, Türkiye’nin Suriye’de YPG’ye yönelik olası kara harekatı konusundaki sorular üzerine yorum yapmayacağını söyledi. Ryder, “ABD adına şunu ifade edebilirim, Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile ortak operasyonlarımız yeniden başladı. 9 Aralık itibarıyla tam bir şekilde başladı. Tekrar söylüyorum, orada yerel ortaklarla çalışma odağımız IŞİD'in yeniden toparlanmaması üzerinedir” dedi.

İstanbul’da İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye ve Irak’ta hava harekatı düzenlemişti. Pençe Kılıç Harekatı adı verilen harekatın ardından ABD ve DSG bölgedeki ortak devriyelerini azaltmıştı.

Ankara, YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG'nin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, YPG/DSG'ye silah verilmesine de sert şekilde karşı çıkıyor.

Kaynak: Sputnik

News Code 1906439

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