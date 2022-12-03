ABD: Suriye'de DSG güçleriyle ortak devriyeleri durdurduk

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), bugün yaptığı açıklamada, Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile Suriye'deki ortak askeri devriyelerini durdurduğunu açıkladı. Komutanlık, devriyelerin 'özellikle cezaevleri çevresinde' kısıtlı bir şekilde devam ettiğini açıkladı.

Merkez Komutanlık sözcüsü Albay Joe Buccino, konuyla ilgili açıklamasında "DSG, el-Hol kampı, gözaltı tesisleri ve cezaevlerinde devriye gezmeye ve güvenliği sağlamaya devam ediyor. IŞİD, bölgesel güvenlik ve istikrar için bir tehdit olmaya devam ediyor. IŞİD'in kalıcı yenilgisine bağlı kalmaya devam ediyoruz ve gelecekte IŞİD'e karşı operasyonların yeniden başlamasını dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ankara, YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG'nin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, YPG/DSG'ye silah verilmesine de sert şekilde karşı çıkıyor.

Kaynak: Sputnik