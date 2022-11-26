Suriye’de ABD üssüne roket saldırısı

Arap medyasına göre CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, Haseke ilinin Rumeylan beldesinde yerel saatle 22.30'da Amerikan askerlerinin konuşlu olduğu üsse 2 adet roketlerle saldırı düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, saldırıda ABD veya koalisyon askerlerinin herhangi bir zarar görmediği belirtildi.

Son günlerde Deyrizor’daki ABD üssüne yönelik silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlendiği belirtilmişti.

ABD ordusu, Demokratik Suriye Güçleri (DSG) silahlı oluşumları ile birlikte, Suriye'nin en büyük petrol ve doğalgaz yataklarının bulunduğu Deyr ez-Zor, Haseke ve Rakka bölgelerinin kuzeyindeki toprakları kontrol ediyor.

Şam, Amerikan askerlerinin ülke topraklarındaki varlığını "işgal ve petrol hırsızlığı amacıyla devlet korsanlığı" olarak nitelendiriyor.