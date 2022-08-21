ABD, Suriye petrolünü çalmaya devam ediyor

İşgalci Amerikan güçleri Suriye kaynaklarına yönelik hırsızlığını yoğunlaştırarak, güçleri Suriye El Cezire sahalarından Suriye petrolü yüklü düzinelerce tankeri çalıp Irak topraklarındaki üslerine taşıdı.

Yerel kaynaklar SANA’ya yaptığı açıklamada, Amerikan güçlerinin kendisine bağlı “DSG” milisleriyle işbirliği içinde Suriye sahalarından çalıntı petrolü taşıyan 137 tankerden oluşan bir konvoyu yasadışı Mahmudiye geçidinden Irak topraklarındaki üslerine naklettiğini belitti.

Kaynaklar, konvoyun iki grup halinde çıktığını, ilk partide 122 tanker ve ikinci partide 15 tanker bulunduğunu belirtti.

Suriyeli yetkililer, daha önce de ABD’yi ve onun desteklediği silahlı kuvvetleri, Suriye'nin kuzeydoğusundaki petrol kaynaklarının yüzde 90'ını kontrol etmekle ve ülkenin petrol ve gıda kaynaklarını çalmakla suçlamıştı.