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21 Ağu 2022 15:43

ABD, Suriye petrolünü çalmaya devam ediyor

ABD, Suriye petrolünü çalmaya devam ediyor

Suriye devlet haber ajansı SANA’nın haberine göre, Haseke eyaletinde konuşlanan ABD ordusu, Suriye'de çıkarılan petrolü zırhlı araçlar eşliğinde Kuzey Irak’a taşıdı.

 İşgalci Amerikan güçleri Suriye kaynaklarına yönelik hırsızlığını yoğunlaştırarak, güçleri Suriye El Cezire sahalarından Suriye petrolü yüklü düzinelerce tankeri çalıp Irak topraklarındaki üslerine taşıdı.

Yerel kaynaklar SANA’ya yaptığı açıklamada, Amerikan güçlerinin kendisine bağlı “DSG” milisleriyle işbirliği içinde Suriye sahalarından çalıntı petrolü taşıyan 137 tankerden oluşan bir konvoyu yasadışı Mahmudiye geçidinden Irak topraklarındaki üslerine naklettiğini belitti.

Kaynaklar, konvoyun iki grup halinde çıktığını, ilk partide 122 tanker ve ikinci partide 15 tanker bulunduğunu belirtti.

Suriyeli yetkililer, daha önce de ABD’yi ve onun desteklediği silahlı kuvvetleri, Suriye'nin kuzeydoğusundaki petrol kaynaklarının yüzde 90'ını kontrol etmekle ve ülkenin petrol ve gıda kaynaklarını çalmakla suçlamıştı.

News Code 1904283
https://tr.mehrnews.com/news/1904283/

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