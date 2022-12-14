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14 Ara 2022 20:23

Rus uçakları, Japonya Denizi üzerinde uçuş yaptı

Rus uçakları, Japonya Denizi üzerinde uçuş yaptı

Rusya Savunma Bakanlığı, 2 "Tu-95MC" tipi stratejik bombardıman uçağının Japonya Denizi'nin tarafsız suları üzerinde uçuş yaptığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2 "Tu-95MC" tipi stratejik bombardıman uçağının Japonya Denizi'nin tarafsız suları üzerinde yaptığı uçuşun 7 saatten fazla sürdüğü belirtildi.

Bu uçaklara, havada Rus "Su-30CM" ve "Su-35C" tipi savaş uçaklarının eşlik ettiği kaydedilen açıklamada, Rus uçaklarının, Arktika, Kuzey Atlantik, Pasifik Okyanusu'nun (Büyük Okyanus) yanı sıra Karadeniz ve Baltık Denizi'nin tarafsız suları üzerinde sürekli uçuş yaptığı aktarıldı.

Açıklamada, tüm uçuşların hava sahasının kullanımına ilişkin uluslararası kurallar doğrultusunda yapıldığı ifade edildi.

TRT Haber

News Code 1906460

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