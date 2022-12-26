Japonya’da ‘kar’ 14 can aldı

Japonya’nın farklı kesimlerinde 17 Aralık’tan bu yana yoğun kar yağışının yol açtığı afet ve kazalar devam ediyor. Ulusal basındaki haberlere göre yoğun yağış nedeniyle hava ve demir yolu seferlerinde aksaklıklar yaşanıyor.

Yangın ve Afet İdare Ajansına (Shobocho) göre, ülke geneli yoğun kar yağışları kaynaklı afet ve kazalarda ölenlerin sayısı 14’e, yaralananların sayısı 80’e yükseldi. Hokkaido Electric Power (HEPCO) açıklamasına göre ise, kar yağışı sonrası en kuzeydeki Hokkaido Adası’nda yaklaşık 20 bin evde elektrik kesintisi yaşandı.

Kaynak: Tele1