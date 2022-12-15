İranlı Büyükelçi, Irak Cumhurbaşkanı Reşid ile görüştü

Irak medyasına göre, İran'ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Al-ı Sadık, dün Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Reşid, Irak'ta hükümetin kurulmasının ardından ülkesindeki istikrardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Irak'ın bölgesel rolünün artırılması gerektiğini vurguladı.

Cezayir ve Şarm El-Şeyh zirvelerinde bazı ülkelerin üst düzey yetkilileriyle yaptığı ikili görüşmelere atıfta bulunan Reşid, Irak'ın bölgesel diyalogları genişletmeye hazır olduğunu kaydetti.

Irak Cumhurbaşkanı, Suriye'nin Arap Birliği'ne geri dönüşünü ve yabancı askeri güçlerin Suriye topraklarından çekilmesini de destekledi.

İran büyükelçisi de, Irak'ta yeni hükümetin kurulmasını memnuniyetle karşıladı ve Bağdat hükümetinin hizmet ve altyapı alanlarındaki projeleri bir an önce hayata geçmesini umduğunu ifade etti.

İkili ilişkilerin geliştirilmesine de vurgu yapan Muhammed Kazım Al-ı Sadık, Irak'ın bölgesel rolünü destekledi.