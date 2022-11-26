Irak Başbakanı'na Tahran'ı ziyaret etme daveti

İran’ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Al-ı Sadık, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya gelerek iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesini görüştü.

Irak resmi ajansı INA'da yer alan habere göre, Büyükelçi Al-ı Sadık, Cumhurbaşkanı Reisi ile görüşmek üzere Sudani'ye Tahran'ı ziyaret etme davetini sundu.

Bu görüşmede taraflar, Irak ile İran arasında yürütülen güvenlik toplantılarının iki ülkenin ulusal egemenliğini ve istikrarını sağlayacak şekilde sürdürülmesine vurgu yaptı.

Muhammed Kazım Al-ı Sadık, Ekim ayında Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile de bir araya gelmişti.