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25 Ara 2022 18:28

Pakistan'da el bombalı saldırı: 4 yaralı

Pakistan'da el bombalı saldırı: 4 yaralı

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde polis merkezine yönelik el bombalı saldırıda 4 kişi yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kuetta şehrindeki Şahid Amir Dasti Polis Merkezi’ne militanlar tarafından el bombasıyla saldırı düzenlendi.

4 kişinin yaralandığı saldırıyı üstlenen olmadı.

Pakistan Talibanı (TTP), 28 Kasım'da sosyal medyadan, 10 Mayıs'ta İslamabad yönetimi ile başlatılan ateşkesin sona erdiğini ve militanlarına ülke genelinde güvenlik güçlerine saldırı emri verdiğini açıklamıştı.

Örgüt, o tarihten itibaren güvenlik güçlerine saldırılarını yoğunlaştırmıştı. Pakistan, TTP'yi terör örgütü kabul ediyor.

TRT Haber

News Code 1906642

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