Siyonist Rejim'den Şam Havalimanı'na hava saldırısı

Suriye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Siyonist Rejim güçleri Şam'a gece saatlerinde düzenlediği hava saldırısında 2 Suriye askeri hayatını kaybetti, 2 asker de yaralandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, saat 02.00 sularında Tiberya Gölü'nün kuzeydoğusundan füzelerle gerçekleştirilen saldırı sonucu Şam Uluslararası Havalimanı'nda maddi hasar meydana geldiği, havaalanının geçici süreliğine hizmet dışı kaldığı belirtildi.

Suriye devlet haber ajansı SANA, gecenin erken saatlerinde de Şam çevresinde çok sayıda patlamanın duyulduğunu ve Suriye hava savunmasının İsrail saldırılarını püskürttüğünü duyurdu.

Kaynak: Sputnik