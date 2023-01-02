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2 Oca 2023 09:31

Siyonist Rejim'den Şam Havalimanı'na hava saldırısı

Siyonist Rejim'den Şam Havalimanı'na hava saldırısı

Siyonist Rejim güçleri saat 02.00 sularında Suriye'nin başkenti Şam'a yönelik hava saldırısı düzenledi.

Suriye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Siyonist Rejim güçleri Şam'a gece saatlerinde düzenlediği hava saldırısında 2 Suriye askeri hayatını kaybetti, 2 asker de yaralandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, saat 02.00 sularında Tiberya Gölü'nün kuzeydoğusundan füzelerle gerçekleştirilen saldırı sonucu Şam Uluslararası Havalimanı'nda maddi hasar meydana geldiği, havaalanının geçici süreliğine hizmet dışı kaldığı belirtildi.

Suriye devlet haber ajansı SANA, gecenin erken saatlerinde de Şam çevresinde çok sayıda patlamanın duyulduğunu ve Suriye hava savunmasının İsrail saldırılarını püskürttüğünü duyurdu.

Kaynak: Sputnik

News Code 1906762

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