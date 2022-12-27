Lavrov: ABD, Rusya lideri Putin'i ortadan kaldırma tehdidinde bulunuyor

ABD'de yayınlanan Newsweek dergisi, askeri kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Moskova'nın nükleer silah kullanmasına Washington'un vereceği olası tepkileri yazmış ve bunlardan birinin Kremlin'e 'lideri yok etme saldırısı' düzenlenmesini öngördüğünü belirtmişti.

Rus basınına verdiği demeçte ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) planlarını yorumlayan Lavrov, "Pentagon'daki adı açıklanmayan bazı yetkililer, Kremlin'e 'lideri yok etme saldırısı' düzenleme tehdidini fiilen yönelttiler. Burada esasen Rusya Devlet Başkanı'nın fiziksel olarak ortadan kaldırılması tehdidi söz konusu" dedi.

Lavrov, bu tür fikirler yürüten kişilerin söz konusu planların olası sonuçlarını çok iyi düşünmesi gerektiği uyarısını yaptı.

'ABD ve NATO, muharebe sahasında Rusya'ya karşı zafer kazanmak istiyor'

Bu arada Lavrov, ABD ve NATO'lu müttefiklerinin Rusya'yı yok etmek için muharebe sahasında Moskova'ya karşı zafer kazanmak istediğini söyledi.

Kolektif Batı'nın ve onun kontrolündeki Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in eylemlerinin Ukrayna krizinin küresel nitelikte olduğunu doğruladığını kaydeden Lavrov, "ABD ve NATO'lu müttefiklerinin stratejik amacının ülkemizi önemli derecede zayıflatma ve hatta yok etme mekanizması olarak muharebe sahasında Rusya'ya karşı zafer kazanmak olduğu artık hiç kimse için bir sır değil. Rusya'nın rakipleri, bu amaca ulaşmak uğruna birçok şeye hazır" ifadelerini kullandı.

Sıcak çatışmanın en fazla fayda sağladığı tarafın ABD olduğunu ve Washington'un bu süreçte hem stratejik hem de ekonomik planda azami fayda sağlama amacı güttüğünü belirten Lavrov, "Bunun yanında Washington, Rusya ile Avrupa arasındaki geleneksel bağları koparmayı ve Avrupalı uşaklarını kendisine daha fazla bağlamayı öngören önemli jeopolitik görevini de yerine getiriyor" vurgusunu yaptı.

Kaynak: Sputnik