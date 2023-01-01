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1 Oca 2023 16:17

Rusya:

Ukrayna’nın insansız hava aracı üretim tesislerine saldırı düzenledik

Ukrayna’nın insansız hava aracı üretim tesislerine saldırı düzenledik

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, geçen senenin son gününde Ukrayna’nın insansız hava aracı üretim tesislerine bombardıman düzenlediklerini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus hava güçlerinin dün Ukrayna’nın savunma sanayi tesisleri ile insansız hava aracı konuşlanma yerlerine bombardıman düzenlediklerini, böylelikle Ukrayna ordusunun Rusya’ya karşı saldırı gerçekleştirme planlarını bozduklarını belirtti.

Konaşenkov “31 Aralık’ta Rusya Federasyonu hava güçleri tarafından Ukrayna’nın insansız hava aracı üretimi için kullanılan savunma sanayi tesislerine uzun menzilli ve yüksek hassasiyetli silahlar ile bombardıman düzenlenmiştir” açıklamasını yaptı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü, “Söz konusu tesislerde üretilen insansız hava araçları Rusya Federasyonu’na karşı terör saldırıları gerçekleştirmek için kullanılacaktı” diye ekledi.

Üretim tesislerinin yanında, Ukrayna’da insansız hava araçlarının bekletildiği ve saldırı için havalandıkları yerlere de hava saldırıları düzenlendiğini kaydeden Konaşenkov, “Kiev rejiminin yakında Rusya Federasyonu’na karşı terör saldırıları düzenleme planları bozulmuştur” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sputnik

News Code 1906756

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