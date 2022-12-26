Peskov: Putin yıl sonuna kadar Şi'yle temas kurmayı planlıyor

Günlük basın toplantısında bir gazetecinin Putin ile Şi arasında yıl sonuna kadar bir temas planlanıp planlanmadığını sorması üzerine Peskov, "Gerçekten böyle bir temas planlanıyor, zamanı geldiğinde Çinli dostlarımızla birlikte duyuracağız" dedi.

Peskov, liderler arasındaki temasın hangi formatta olacağına dair açıklama yapmak için henüz erken olduğunu kaydetti.

'Putin, Biden'ın Yeni Yılı'nı kutlamayı planlamıyor'

Ayrıca Peskov, Putin'in ABD Başkanı Joe Biden'ı Yeni Yıl vesilesiyle tebrik etme niyetinde olmadığını söyledi.

Kremlin Sözcüsü, gazetecilerin sorusuna cevaben "Şu anda karşılıklı husumet o kadar derinleşti ki, muhtemelen herhangi bir tebrik söz konusu olmayacak" ifadelerini kullandı.

Sputnik