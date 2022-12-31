Suriye’nin doğusundaki ABD üssüne saldırı

Arap medyasına göre, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor bölgesinde ABD güçlerinin konuşlandığı askeri üs roketle hedef alındı.

Deyrızor'un doğusundaki el Ömer petrol sahasından çok sayıda patlama sesi geldiği ve bölgede helikopter uçuşlarının duyulduğu belirtildi.

Yerel kaynaklar, bu saldırıda Amerikan askerlerinin yatakhanesinin hedef alındığını söyledi.

Petrol sahası içinde konutlar bölgesi olarak bilinen Yeşilköy'de koalisyon güçlerinin konakladığı konutların yanı sıra silah depoları bulunuyor.

Söz konusu üs, ABD ve Uluslararası Koalisyon’un Suriye’deki en büyük üssü olarak kabul ediliyor.

El Ömer petrol sahasındaki ABD askeri üssüne daha önce de saldırılar gerçekleştirilmişti.

Şam yönetimi, Amerikan askerlerinin ülke topraklarındaki varlığını "işgal ve petrol hırsızlığı amacıyla devlet korsanlığı" olarak nitelendiriyor.