ABD, Rusya-Çin yakınlaşmasından endişe duyuyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin lideri Şi Cinping arasında gerçekleşen görüşmeyi değerlendirdi.

Açıklamada, “Rusya, Ukrayna’ya yönelik acımasız ve yasadışı işgalini sürdürürken Pekin’in Moskova’yla yakınlaşmasından endişe duyuyoruz. Pekin, tarafsız olduğunu iddia ediyor, ancak davranışı hala Rusya’yla bağlarını geliştirmeye yatırım yaptığını açıkça gösteriyor” ifadesine yer verildi.

ABD ve Avrupa’nın Çin’i, Rusya’nın Ukrayna’daki harekatına yardımının yanı sıra, Rusya’nın Batı ülkelerinin uyguladığı yaptırımları aşmasına desteğinin olası sonuçları konusunda uyardığı belirtilen açıklamada, “Pekin’in adımlarını yakından takip ediyoruz” diye kaydedildi.

Kaynak: Sputnik