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19 Şub 2023 08:42

Suriye'nin kuzeyindeki ABD üssü vuruldu

Suriye'nin kuzeyindeki ABD üssü vuruldu

Suriye'nin Deyrizor bölgesindeki Ömer petrol sahasında ABD güçlerinin konuşlandığı askeri üsse roketle saldırı düzenlendiği bildirildi.

Sputnik’e göre, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor bölgesinde ABD güçlerinin konuşlandığı askeri üs 3 roketle hedef alındı.

Yerel medya, saldırı sonrası alevlerin yükseldiğini bildirdi.

Söz konusu üs, ABD ve Uluslararası Koalisyon’un Suriye’deki en büyük üssü olarak kabul ediliyor.

El Ömer petrol sahasındaki ABD askeri üssüne daha önce de saldırılar gerçekleştirilmişti.

Şam yönetimi, Amerikan askerlerinin ülke topraklarındaki varlığını "işgal ve petrol hırsızlığı amacıyla devlet korsanlığı" olarak nitelendiriyor.

News Code 1907733

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