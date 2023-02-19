Suriye'nin kuzeyindeki ABD üssü vuruldu

Sputnik’e göre, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor bölgesinde ABD güçlerinin konuşlandığı askeri üs 3 roketle hedef alındı.

Yerel medya, saldırı sonrası alevlerin yükseldiğini bildirdi.

Söz konusu üs, ABD ve Uluslararası Koalisyon’un Suriye’deki en büyük üssü olarak kabul ediliyor.

El Ömer petrol sahasındaki ABD askeri üssüne daha önce de saldırılar gerçekleştirilmişti.

Şam yönetimi, Amerikan askerlerinin ülke topraklarındaki varlığını "işgal ve petrol hırsızlığı amacıyla devlet korsanlığı" olarak nitelendiriyor.