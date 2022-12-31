İran, kaçak yakıt taşıyan bir gemiye el koydu

Buşehr Eyaleti Sınır Muhafızları Komutanı Albay Yedullah Şerefi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Buşehr açıklarında kaçak akaryakıt yüklü olduğu tespit edilen bir gemiye operasyon düzenlendiğini bildirdi.

Albay Şerefi, "Operasyonda 18 bin litre kaçak akaryakıt taşıdığı tespit edilen Line King adlı gemiye el koyuldu ve 3 kişi gözaltına alındı." dedi.

Devrim Muhafızları Ordusu, 19 Aralık tarihinde Fars Körfezi'nde 330 bin litre kaçak akaryakıt taşıdığı tespit edilen yabancı bir gemiye el koymuştu.

Geminin yasal prosedürler için Hürmüzgan eyaleti limanına çekildiği aktarılmıştı.