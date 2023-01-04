  1. Ekonomi
4 Oca 2023 11:04

İran'ın petrol dışı ihracatı 43 milyar doları aştı

İran'ın petrol dışı ihracatı 43 milyar doları aştı

İran Hükümet Sözcüsü Ali Bahadıri Cehromi, İran'ın petrol dışı ürünler ihracatının değerinin 21 Mart - 31 Aralık 2022 döneminde 43,88 milyar dolara ulaştığını belirtti.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Bahadıri Cehromi, sosyal medya Twitter hesabından paylaştığı bir mesajda İran'ın petrol dışı ihracat hacminin arttığını belirtti.

Bahadıri "İran'ın petrol dışı ürünler ihracatının değerinin 21 Mart - 31 Aralık 2022 tarihleri ​​arasında 43,88 milyar dolara ulaştı. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19'dan fazla arttığını gösteriyor." mesajını paylaştı. 

İran Hükümet Sözcüsü ayrıca İran menşeli ürünlerin ihraç edildiği ilk beş ülkenin Çin, Irak, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Hindistan olduğunu söyledi.

News Code 1906823

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