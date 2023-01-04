İran'ın petrol dışı ihracatı 43 milyar doları aştı

İran Hükümet Sözcüsü Ali Bahadıri Cehromi, sosyal medya Twitter hesabından paylaştığı bir mesajda İran'ın petrol dışı ihracat hacminin arttığını belirtti.

Bahadıri "İran'ın petrol dışı ürünler ihracatının değerinin 21 Mart - 31 Aralık 2022 tarihleri ​​arasında 43,88 milyar dolara ulaştı. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19'dan fazla arttığını gösteriyor." mesajını paylaştı.

İran Hükümet Sözcüsü ayrıca İran menşeli ürünlerin ihraç edildiği ilk beş ülkenin Çin, Irak, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Hindistan olduğunu söyledi.