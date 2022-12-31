  1. Ekonomi
31 Ara 2022 12:23

Rusya'dan Avrupa için ''doğal gaz'' kararı!

Rusya'dan Avrupa için ''doğal gaz'' kararı!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Batılı ülkelerin, Rus doğal gazına yönelik borçlarını gibi yabancı para birimleriyle ödemelerine izin veren kararnameyi imzaladı.

Putin'in imzaladığı kararnameyle, Rusya'ya yaptırım uygulayan ve 'dost olmayan' şeklinde tanımlanan Batılı ülkeler, Rus gazına yönelik borçlarını dolar veya euro ile ödeyebilecek.

Kararnameye göre; söz konusu ülkelerin borcunu ödemesi, Rus gazı sevkiyatının tekrar başlaması anlamına gelmeyecek.
Putin'in 31 Mart'ta imzaladığı kararnameyle, Rus gazı alan ülkelerin Gazprombank'ta hesap açmaları gerekirken ödemelerin, bu bankaya yapılmasının ardından söz konusu fonlar Moskova Borsası'nda rubleye çevriliyor.

Rus enerji şirketi Gazprom, rubleyle ödeme yapmadıkları gerekçesiyle Polonya, Bulgaristan, Finlandiya, Hollanda ve Avrupalı bazı şirketlere doğal gaz sevkiyatlarını durdurmuştu.

Kaynak: TimeTürk

News Code 1906725

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler