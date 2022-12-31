Rusya'dan Avrupa için ''doğal gaz'' kararı!

Putin'in imzaladığı kararnameyle, Rusya'ya yaptırım uygulayan ve 'dost olmayan' şeklinde tanımlanan Batılı ülkeler, Rus gazına yönelik borçlarını dolar veya euro ile ödeyebilecek.

Kararnameye göre; söz konusu ülkelerin borcunu ödemesi, Rus gazı sevkiyatının tekrar başlaması anlamına gelmeyecek.

Putin'in 31 Mart'ta imzaladığı kararnameyle, Rus gazı alan ülkelerin Gazprombank'ta hesap açmaları gerekirken ödemelerin, bu bankaya yapılmasının ardından söz konusu fonlar Moskova Borsası'nda rubleye çevriliyor.

Rus enerji şirketi Gazprom, rubleyle ödeme yapmadıkları gerekçesiyle Polonya, Bulgaristan, Finlandiya, Hollanda ve Avrupalı bazı şirketlere doğal gaz sevkiyatlarını durdurmuştu.

Kaynak: TimeTürk