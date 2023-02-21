İran'ın Türkiye'ye ihracatı yüzde 46 arttı

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Seyyid Rıza Fatımi Emin İran'ın dış ihracatına değinerek, "Bu yıl 50 milyar dolarlık ihracatımız olacağı öngörülüyordu. Ancak ihracat hacmi bu tahminin üzerinde olacak. Geçen seneye göre ihracat değer olarak yüzde 17,7, ithalat ise değer olarak yüzde 16,9 arttı ve tabii ki ağırlık olarak azaldı.

Fatımi Emin, Türkiye'ye yapılan ihracatta değerde %46, ağırlıkta %7 artış gördüklerini söyledi.

Fatımi Emin ayrıca İran'ın Irak'a, Pakistan'a, Umman'da, Rusya'ya, Azerbaycan'a, Afrika'ya ihracatında sırayla yüzde 23, 13, 63, 23, 26 ve 20 artışa tanık olduklarını ifade etti.