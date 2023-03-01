Yunanistan'da tren kazası: 29 ölü, 85 yaralı

Yunanistan'ın kuzeyindeki Larissa kentinde 2 trenin çarpıştığı kazada, birkaç vagon raydan çıktı ve bunlardan en az üçü alev aldı.

Larissa'nın 22 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Tempe'ye bağlı Evangelismos kasabası yakınlarında 23.14 sıralarında meydana gelen kazada, 29 kişinin yaşamını yitirdiği, 85 kişinin yaralandığı belirlendi.

Kurtarma operasyonlarının devam ettiğini söyleyen bir itfaiye sözcüsü, yaralılardan en az 25'inde yanık ve uzuv kaybı gibi ciddi yaralanmalar olduğunu aktardı.

Kurtarma faaliyetlerine 150'ye yakın itfaiye ve 40 ambulansın katıldığı bildiriliyor.