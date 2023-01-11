Kudüs’lü gençler rejimin kararına Filistin bayraklarıyla taşıyarak karşı durdu

Kudüslü gençler, aşırı ırkçı işgalci siyonist ve işgal rejiminin sözde Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Filistin'in 1948'de işgal edilmiş bölgesinde Filistin bayrakları asılması ve taşınmasını yasaklama kararına, Kudüslü gençler işgal altındaki Kudüs'ün caddelerinde Filistin bayraklarıyla dolaşarak, cadde ve sokaklarına Filistin bayrakları asarak tepki gösterdi.

Kudüslü gençler Kudüs'ün caddelerine, ara sokaklarına, elektrik direklerine ve camilerinin minarelerine onlarca Filistin bayrağı astı.

Bu arada sosyal medyada da Kudüs'te ve 1948'de işgal edilmiş bölgelerde yaşayan Filistinli gençler arasında "bayrağını kaldır" başlıklı bir kampanya başlatıldı.

Bütün bu faaliyetler ve yürütülen kampanyalar ırkçı siyonist Ben-Gvir'in kabadayılığının ters teptiğini ve tamamen tersi bir sonuç doğurduğunu, Filistinlilerin şimdi bayraklarına sahip çıkma ve onu ellerinde taşıyarak, cadde ve sokaklarına asarak kimliklerini ortaya koyma konusunda daha çok gayret sergilediklerini ortaya koyması açısından dikkat çekti.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi