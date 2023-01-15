Emir Abdullahiyan-Beşar Esad görüşmesinin detayları belli oldu

Resmi bir ziyaret kapsamında Şam’a giden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüştü. Gerçekleşen görüşmede iki taraf, iki ülke arasındaki yakın ve tarihi ilişkilere ve çeşitli alanlarda mevcut ikili işbirliğine vurgu yaptı.

Suriye medyasına göre Beşar Esad görüşmede, özellikle İran İslam Cumhuriyeti’nin teröre karşı savaşta Suriye halkının yanında yer alan ilk ülkelerden biri olması nedeniyle, Şam’ın İran’la sürekli iletişim ve konum koordinasyonuna istekli olduğunu ve bu koordinasyonun, iki ülkenin ortak çıkarlarını gerçekleştirmek için hızlı bölgesel ve uluslararası gelişmelere sahne olan bu dönemde büyük önem taşıdığını vurguladı.

Beşar Esad ayrıca, Suriye devletinin tüm pozisyonlarını her zaman Suriye halkının çıkarlarını gözetme ilkesine dayandırdığını, işgali sona erdirmek ve terör örgütlerine verdiği desteği sona erdirmedikçe bu diyaloglarda ilerlemeyeceğini kaydetti.

Emir Abdullahiyan ise, Suriye’nin önemli ve etkili bir ülke olduğunu ve bu nedenle Suriye’nin gücünün ve gelişiminin genel olarak bölgenin ve özel olarak İran’ın gücü ve gelişimi olduğunu kaydederek, İki ülkenin aynı siperde durduğunu ve birbirlerine güçlü destek verdiklerini vurguladı ve ülkesinin Suriye’nin tutum ve kararlarına güveninin tam olduğunu ve Suriye ile Türkiye arasındaki herhangi bir diyaloğun, ciddi olması halinde, iki ülke ve bölgenin yararına olumlu bir adım olduğuna inandığını ifade etti.

Emir Abdullahiyan, İran İslam Devrim Lideri İmam Seyyid Ali Hamenai ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin selamlarını Cumhurbaşkanı Esad’a iletti.

Görüşme sırasında, İran’ın nükleer dosyasıyla ilgili müzakerelerin yeniden başlaması için devam eden görüşmelerin yanı sıra.geçen ay Amman’da düzenlenen “Bağdat 2” konferansında İran Dışişleri Bakanı’nın çeşitli taraflarla yaptığı görüşmelere de değinildi.