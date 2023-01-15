Türkiye Büyükelçisi, Taliban Dışişleri Bakan Vekili Muttaki ile görüştü

Görüşmede Erginay, geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanlığı önünde meydana gelen patlama sonrası ölenler nedeniyle taziyelerini bildirerek ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Erginay, önümüzdeki günlerde Türkiye'den insani yardım sevkiyatının yedincisinin Afganistan'a ulaşacağını ve yardımların devam edeceğini söyledi.

Muttaki ise Türkiye'nin taziyeleri ve insani yardımları için teşekkürlerini iletti.

Görüşmede iki ülke arasındaki vize ve siyasi ilişkilerin güçlendirilmesi konularının da ele alındığı bildirildi.

Kaynak: İLKHA