Taliban yönetimi İran ile ticaret hacmini artırmak istiyor

Taliban yönetiminin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Afganistan ile İran arasında ticari ilişkilerin artırılması gerektiğini vurguladı.

Sputnik’in haberine göre Afganistan'daki Taliban yönetiminin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, İran’ın Kabil Büyükelçiliği Vekili Seyyid Hasan Murtazavi ile yaptığı görüşmede Tahran ile Kabil arasında ticari ve ekonomik ilişkilerin artırılması gerektiğini vurguladı.

Muttaki, "Artık İran ile ticareti artırma ve ulaştırma sektöründe kolaylıklar sağlama zamanı geldi" dedi.

Taliban yetkilisi kış mevsiminin yaklaştığına işaret ederek, İran'dan Afganistan'a temel gıda maddelerinin ithalatının artırılmasına vurgu yaptı.

İranlı diplomat da, Afganistan'daki güvenlik durumunun iyileşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İran Büyükelçiliği'nin iki ülke arasındaki ticaretin artırılması yönünde çabalarını sürdüreceğini vurguladı.