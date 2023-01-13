Emir Abdullahiyan, Afganistan Dışişleri Bakan Vekili ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Taliban yönetiminin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Afganistan Dışişleri Bakanlığı'nın yakınlarında düzenlenen ve birçok kişinin yaralanmasına ve hayatını keybetmesine neden olan terör saldırısından dolayı üzüntülerini dile getirerek bu saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahşyan saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilerken yaralılar için de acil şifalar diledi.

Emir Abdullahiyan, "Terörizm, bölge ülkelerinin ortak düşmanıdır. Onlar küresel emperyalizmin amaçları doğrultusunda masum insanları öldürerek, sömürgeci ülkeleri bölge ülkelerine hakim kılmaya çalışıyorlar." dedi.

Emir Abdullahiyan, "Kabil'de olanlar ve bir süre önce Şiraz kentindeki Şah Çerağ Türbesi'ne düzenlenen terör saldırının kökeni aynıdır ve onunla mücadele etmek için tek bir politikamız olmalı ve teröristlerle mücadelede tüm gücümüzle işbirliği yapmalıyız. ifadesini kullandı.

Taliban yönetiminin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki de bu görüşmede, İran ve Afganistan arasındaki dostane ilişkilere değinerek, komşu ülkelerle işbirliği içinde terörizme karşı kararlı bir mücadele yapılması gerektiğini vurguladı.