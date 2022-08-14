İran heyetinden Afganistan'a ziyaret

Taliban yekilileri ile görüşmek üzere Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alireza Bigdeli, Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile görüştü.

Bigdeli'nin Kabil temaslarında İran- Afganistan sınır güvenliği, göç sorunu ve Erbain merasimi için Irak'a gidecek Afgan ziyaretçilere vize verilmesi gibi konuların ele alınacağı belirtildi.

Son günlerde Cumhurbaşkanı Reisi’nin özel Afganistan temsilcisi Hasan Kazımi Kumi, İran’ın Kabil Büyükelçisi Bahadır Eminiyan ve Büyükelçi Yardımcısı Seyyid Hasan Murtazavi’den oluşan heyet, Emirhan Muttaki ile bir araya gelmişti.

Bu görüşmede Muttaki, “İran ile Afganistan arasındaki ilişkilere kimsenin zarar vermesine müsaade edilmemeli.” demişti.