Galibaf ile Volodin'den ortak basın toplantısı

Galibaf, Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Galibaf’ın, Volodin ile baş başa görüşmesi sonrasında heyetler arası görüşme gerçekleştirildi. Toplantı sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Galibaf, Tahran-Moskova ilişkilerine değinerek, “Bölgesel ve uluslararası konularda ortak görüşe sahip İran İslam Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu arasında iyi işbirliği bulunmaktadır.” dedi.

Galibaf, “BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi Rusya ile ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi ve çevresel alanlarda yakın ilişkilere sahibiz. Dolayısıyla bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmemiz lazım.” ifadesini kullandı.

İran-Rusya ilişkilerinin tehdit altında olduğunu anlatan Galibaf, “Günümüzde en ciddi tehdit ABD'nin Rusya Federasyonu, İran ve diğer bazı ülkelere uyguladığı acımasız yaptırımlardır. Bu konularda daha fazla işbirliği yapmamız gerekiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Galibaf, Rus heyeti ile bugün yapılan görüşmede enerji, petrol, gaz takası, tarım, tahıl ticareti, Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru'nda ortak yatırım ve gümrük gibi konuların ele alındığını söyledi.

İran ve Rusya arasında bankacılık işbirliği ve yerli para birimi ile ticaretin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan İran Meclis Başkanı, “Rus ve İran bankalarının iki ülkede şube açması bankacılık işlemlerinin artmasına katkı sağlayabilir.” diye konuştu.

‘Rusya ve İran arasındaki ilişkiler yüksek bir seviyeye ulaştı’

Volodin de yaptığı konuşmada, Tahran-Moskova ilişkileri hakkında, “Rusya ve İran arasındaki ilişkiler yüksek bir seviyeye ulaştı.” dedi.

ABD’nin uyguladığı yaptırımlara ilişkin Rus yetkili, “Bu yaptırımlar sadece iki ülkenin birlikte hareket etmesine yol açacaktır. Şu anda İran ve Rusya arasındaki ilişkiler gelişmektedir.” şekilnde konuştu.

Volodin, ülkesinin adil bir sistem, çok kutuplu dünya ve diğer ülkelerin bağımsızlığını istediğini kaydetti.