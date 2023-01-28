ABD polisi siyahi genci dakikalarca acımasızca döverek öldürdü!

ABD'de 29 yaşındaki siyahi Tyre Nichols, 5 polis tarafından dakikalarca öldüresiye dövüldü. Olaya ilişkin görüntüler ilk kez kamuoyu ile paylaşıldı. Yaşayanların çocuğunun siyahi olduğu memphis kentinde meydana gelen olayda, polis, dikkatsiz araç kullandığı gerekçesiyle Nichols'u zorla aracından indirdi. Polis memurları, Nichols'u aracından iner inmez yere yatırdı, kısa bir tartışmanın ardından Nichols kaçarken şok tabancasıyla polisler tarafından vuruldu.

29 yaşındaki Nichols'u yakalayan polisler, dakikalarca siyahi adama şiddet uyguladı. Nichols'un yüzüne biber gazı sıkılmasının ardından ''Anne'' diye bağırdığı duyuluyor. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Nichols, 3 gün yaşam mücadelesi verdi, 10 Ocak'ta hayatını kaybetti.

AA'ya göre, olayın ardından New York Times Meydanı’nda protesto düzenlendi. Polis eylemde çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.