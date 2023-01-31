Biden: ABD Ukrayna'ya F-16 göndermeyecek

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov'un başdanışmanı Yuriy Sak geçen hafta yaptığı açıklamada Ukrayna'nın, Batı ülkelerinden aralarında Alman Leopard ve Amerikan Abrams tanklarının da olduğu muharip tank tedarik sözü almasının ardından, bu kez ABD yapımı F-16'lar gibi dördüncü nesil savaş uçakları için bastıracağını belirtmişti.

Ukrayna Hava Kuvvetleri'nden bir sözcü ise bu tür savaş uçaklarının pilot eğitimlerinin altı ay uzun sürdüğünü söylemişti.

Biden ABD'nin F-16'laro tedarik edip etmeyeceği sorulduğunda "Hayır" yanıtını verdi.