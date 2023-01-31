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31 Oca 2023 10:52

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan Moritanya'ya gitti

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan Moritanya'ya gitti

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan resmi temaslarda bulunmak üzere Moritanya'ya gitti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan resmi ziyarette bulunmak üzere bu sabah Moritanya'nın başkenti Nuakşot'a gitti.

Bakan Emir Abdullahiyan'ın Nuakşot ziyaretinde Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Vild el-Gazvani ve Dışişleri Bakanı Mohammad Salem Valad Marzouk ile bir görüşme yapması bekleniyor.

İran Kültür ve İslami İrşad Bakanı Muhammed Mehdi İsmaili de 6 Ocak'ta 2023 İslam Dünyası Kültür Başkenti açılış programına katılmak üzere Moritanya'nın başkenti Nuakşot'a gitmişti. İsmaili burada Muhammed Vild el-Gazvani ile bir araya gelmişti.

News Code 1907405

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