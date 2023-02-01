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1 Şub 2023 16:31

Rusya Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlık hakkında AP'ye çağrıda bulunacak

Rusya Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlık hakkında AP'ye çağrıda bulunacak

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Dış İlişkiler Komitesi ile Anayasa Mevzuatı ve Devlet İnşa Komitesi'ne İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasının kınandığı bir çağrı metni hazırlayarak Avrupa'daki parlamentolara gönderme talimatı verdi.

Federasyon Konseyi oturumunda konuşan Matviyenko, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakıldığı vakalara tepki gösterdi.

Bu tür eylemlerin suç olduğunu ve etnik nefreti körüklediğini vurgulayan Matviyenko, "Dünyadaki tüm aklıselim sahibi güçler, bu tür eylemleri sadece tek yürek halinde kınamakla kalmadı, aynı zamanda bunlara son verilmesini talep etti. Federasyon Konseyi adına Avrupa parlamentolarına bu tür eylemleri ciddi şekilde kınayan bir çağrı metni gönderelim ve tüm önlemlerin alınmasını önerelim" dedi.

Bu tür eylemleri organize edenlerin dünyayı ateşe verdiğini ve yeni gerilim odakları yarattığını ifade eden Matviyenko, "İnsanlar, Müslümanlar için kutsal olana saldırıda bulunuyor. Bu, tüm dinleri ilgilendiriyor. Rusya, her milletten insana saygı duyan çok uluslu bir ülke. Rusya'nın gücü, yüzyıllardır farklı dillerden, farklı dinlerden, farklı milletlerden insanların barış ve uyum içinde yaşamasından gelmektedir" vurgusu yaptı.

Kaynak: Sputnik

News Code 1907430

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