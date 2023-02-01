Rusya Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlık hakkında AP'ye çağrıda bulunacak

Federasyon Konseyi oturumunda konuşan Matviyenko, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakıldığı vakalara tepki gösterdi.

Bu tür eylemlerin suç olduğunu ve etnik nefreti körüklediğini vurgulayan Matviyenko, "Dünyadaki tüm aklıselim sahibi güçler, bu tür eylemleri sadece tek yürek halinde kınamakla kalmadı, aynı zamanda bunlara son verilmesini talep etti. Federasyon Konseyi adına Avrupa parlamentolarına bu tür eylemleri ciddi şekilde kınayan bir çağrı metni gönderelim ve tüm önlemlerin alınmasını önerelim" dedi.

Bu tür eylemleri organize edenlerin dünyayı ateşe verdiğini ve yeni gerilim odakları yarattığını ifade eden Matviyenko, "İnsanlar, Müslümanlar için kutsal olana saldırıda bulunuyor. Bu, tüm dinleri ilgilendiriyor. Rusya, her milletten insana saygı duyan çok uluslu bir ülke. Rusya'nın gücü, yüzyıllardır farklı dillerden, farklı dinlerden, farklı milletlerden insanların barış ve uyum içinde yaşamasından gelmektedir" vurgusu yaptı.

Kaynak: Sputnik