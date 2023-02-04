Emir Abdullahiyan, Venezuela Petrol Bakanı ile görüştü

Resmi temaslarda bulunmak üzere Venezuela'yı ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Venezuela Petrol Bakanı Tareck El Aissami görüştü.

Bakan Emir Abdullahiyan bu görüşmede, başta mutabakatların uygulanması olmak üzere Venezuela ile işbirliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesine vurgu yaptı.

Emir Abdullahiyan Latin Amerika turunun devamında Venezuela yetkililerle görüşmek üzere dün bu ülkenin başkenti Karakas'a gitmişti. Emir Abdullahiyan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve Dışileri Bakanı Yvan Gil Pinto ile bir görüşme gerçekleştirmişti.