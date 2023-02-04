Emir Abdullahiyan Venezuela Devlet Başkanı ile görüştü

Resmi temaslarda bulunmak üzere dün Venezuela'ya giden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, bu ülkenin Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bir araya geldi.

Görüşmede iki ülkeyi ilgilendiren en önemli konular ele alındı.

Bakan Emir Abdullahiyan, Nicolas Maduro'nun Tahran ziyaretinde imazalana kapsamlı işbirliği belgesinin ikili ilişkilerde bir dönüm noktası olduğuna değinerek işbirliğinin güçlendirilmesi yönünde imazalan mutabakatların en kısa sürede hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro ise işbirliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Bu görüşmede Maduro ayrıca, İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei ve Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'ye selamlarını iletti.

Emir Abdullahiyan Latin Amerika turunun devamında Venezuela yetkililerle görüşmek üzere dün bu ülkenin başkenti Karakas'a gitmişti.