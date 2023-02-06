Emir Abdullahiyan, Latin Amerika ziyaretini değerlendirdi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Latin Amerika'ya gerçekleştirdiği ziyareti değerlendirdi.

Emir Abdullahiyan'ın yaptığı paylaşımda, "Nikaragua, Venezuela ve Küba'da üst düzey yetkililerle düzenlenen görüşmelerde, stratejik bölgeleri Batı Asya ve Latin Amerika'daki bağımsız ülkeler arasındaki dayanışmaya vurgu yapıldı.

Bağımsız ülkelerde yaşayan insanlara baskı yapmak amacıyla ekonomik terörizm ve insan hakları konusu araç olarak kullanılması, etkisiz hale getirilmiştir. Tek taraflılık çıkmaza girmiştir." ifadelerine yer verildi.