İran ile Rusya ticarette kripto para kullanmak istiyor

Rusya'nın Tahran Büyükelçisi Aleksey Dedov, Sputnik'e verdiği demeçte, İran-Rusya ilişkilerini değerlendirdi.

Batı yaptırımlarına ilişkin Dedov, "Ukrayna'da özel askeri harekatın başlamasının ardından Rusya'ya yönelik yoğun Batı yaptırımlarının olumsuz etkilerini en aza indirmek için İran'la çalışıyoruz." dedi.

Dedov, "40 yılı aşkın süredir yaptırımlarla yaşayan İran, bu alanda iyi bir deneyime sahip ve bu alanda İran'dan öğreneceğimiz çok şey var." ifadesini kullandı.

Rus büyükelçi, İran ile ticaret hakkında, "İki ülke ithalat ve ihracatta ödeme yöntemi olarak kripto paraların kullanılmasını değerlendiriyor. Bu plan için denetleyici bir mekanizmaya da ihtiyaç var." diye konuştu.