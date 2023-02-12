Ziyad Nahale'den Ayetullah Hamanei’ye tebrik mesajı

İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahale, İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei’ye 11 Şubat İslam Devrimi Zaferi dolayısıyla tebrik mesajı yolladı.

Nahale'nin Ayetullah Hamanei’ye gönderdiği mesajda, “İslam Devrimi bölgeyi değiştirdi ve dünya ile siyaset üzerinde büyük etkili bıraktı.

İran İslam Devrimi, tüm özgürlük arayanlar için sağlam bir önder ve Filistin halkının gerçek destekçisi oldu.” ifadeleri kullanıldı.

İslam Devrimi’nin 44. yıl dönümü kutlamaları dün başta başkent Tahran olmak üzere ülke genelinde gerçekleşti.

İran'da her sene İmam Humeyni'nin (ra) Paris'ten dönüş tarihi olan 1 Şubat ile devrimin ilan edildiği 11 Şubat arasındaki 10 gün boyunca çeşitli kutlama etkinlikleri düzenleniyor. Başkent Tahran ve ülkenin diğer kentlerinde 11 Şubat'ta kalabalık törenlerle devrim kutlaması gerçekleştiriliyor.