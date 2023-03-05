En-Nahale, İslami Cihad Hareketi Genel Sekreterliğine yeniden seçildi

Arap medyası, Ziyad en-Nahale'nin Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreterliğine yeniden seçildiğini bildirdi.

Ziyad en-Nahale, 2018'de Filistin İslami Cihad Hareketi'nin yeni lideri olmuştu.

Ziyad en-Nahale kimdir?

İslami Cihad Hareketinin yeni Genel Sekreteri Ziyad en-Nahale, 1951 yılında Gazze'de dünyaya geldi. 1982 yılında İslami Cihad Hareketi kurucu lideri Fethi Şikaki'nin yanında görev aldı ve böylelikle harekete girmiş oldu.

En-Nahale, hareketin siyasi kanadında aktif görev üstlenmekle birlikte hareketin askeri kanadı olan Kudüs Seriyyelerinin de oluşumunda önemli görevler üstlendi.

1986 yılında İsrail rejimi tarafından Lübnan'ın güneyine sürgün edilen en-Nahale, başkent Beyrut'a yerleşene kadar 1986-1994 yılları arasında Güney Lübnan'da ikamet etti.

1997 yılında İslami Cihad'ın kurucusu Fethi Şikaki'yi Mossad'ın Malta'da kendisine düzenlediği suikastte şehit oldu.

Şikaki'nin şehadeti sonrası hareketin yönetim kadrosunun yeniden şekillendi ve bu süreçte Ziyad en-Nahale İslami Cihad Genel Sekreter Yardımcısılığı görevine getirildi.