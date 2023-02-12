Taliban hükümetinin Sağlık Bakanı'ndan Tahran'a ziyaret

Afganistan'daki Taliban hükümeti Sağlık Bakanı Vekili Kalender İbad, İran Sağlık Bakanı Behram Eynullahi ile görüşmek üzere Tahran'a geldi.
Kalender İbad, Tahran'ın ev sahipliğinde düzenlenecek G-5 Sağlık Konferansı'na da katılacak.
Afganistan'daki Taliban hükümeti Sağlık Bakanı Vekili Kalender İbad, sağlık alanında ikili işbirliği görüşmek üzere Tahran'a geldi.
Afganistan'daki Taliban hükümeti Sağlık Bakanı Vekili Kalender İbad, İran Sağlık Bakanı Behram Eynullahi ile görüşmek üzere Tahran'a geldi.
Kalender İbad, Tahran'ın ev sahipliğinde düzenlenecek G-5 Sağlık Konferansı'na da katılacak.
yorumunuz