  1. Toplum
12 Şub 2023 15:26

Taliban hükümetinin Sağlık Bakanı'ndan Tahran'a ziyaret

Taliban hükümetinin Sağlık Bakanı'ndan Tahran'a ziyaret

Afganistan'daki Taliban hükümeti Sağlık Bakanı Vekili Kalender İbad, sağlık alanında ikili işbirliği görüşmek üzere Tahran'a geldi.

Afganistan'daki Taliban hükümeti Sağlık Bakanı Vekili Kalender İbad, İran Sağlık Bakanı Behram Eynullahi ile görüşmek üzere Tahran'a geldi.

Kalender İbad, Tahran'ın ev sahipliğinde düzenlenecek G-5 Sağlık Konferansı'na da katılacak.

News Code 1907609

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