Taliban: Afganistan'da çocuk felci aşısı kampanyası başlatıldı

Taliban geçici hükümetinin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin en az 23 vilayetinde çocuk felci aşısı kampanyası başlatıldığı belirtildi.
Açıklamaya göre 4 gün sürecek kampanya dahilinde yaklaşık 6,4 milyon çocuğun aşılanması planlanıyor.
İki gün önce bakanlık, ülkenin doğusundaki Nangarhar vilayetinde çocuk felci vakası tespit edildiğini duyurdu.
Afganistan'da 2021'de 4 ve 2022'de iki çocuk felci vakası tespit edilmişti.
Çocuk felci dünyada halen sadece Afganistan ve Pakistan'da yaygın olarak görülüyor.
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