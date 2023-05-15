Taliban: Afganistan'da çocuk felci aşısı kampanyası başlatıldı

Taliban geçici hükümetinin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin en az 23 vilayetinde çocuk felci aşısı kampanyası başlatıldığı belirtildi.

Açıklamaya göre 4 gün sürecek kampanya dahilinde yaklaşık 6,4 milyon çocuğun aşılanması planlanıyor.

İki gün önce bakanlık, ülkenin doğusundaki Nangarhar vilayetinde çocuk felci vakası tespit edildiğini duyurdu.

Afganistan'da 2021'de 4 ve 2022'de iki çocuk felci vakası tespit edilmişti.

Çocuk felci dünyada halen sadece Afganistan ve Pakistan'da yaygın olarak görülüyor.