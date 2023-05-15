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15 May 2023 18:58

Taliban: Afganistan'da çocuk felci aşısı kampanyası başlatıldı

Taliban: Afganistan'da çocuk felci aşısı kampanyası başlatıldı

Afganistan'daki Taliban hükümetinin Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde çocuk felci aşısı kampanyası başlatıldığını açıkladı.

Taliban geçici hükümetinin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin en az 23 vilayetinde çocuk felci aşısı kampanyası başlatıldığı belirtildi.

Açıklamaya göre 4 gün sürecek kampanya dahilinde yaklaşık 6,4 milyon çocuğun aşılanması planlanıyor.

İki gün önce bakanlık, ülkenin doğusundaki Nangarhar vilayetinde çocuk felci vakası tespit edildiğini duyurdu.

Afganistan'da 2021'de 4 ve 2022'de iki çocuk felci vakası tespit edilmişti.

Çocuk felci dünyada halen sadece Afganistan ve Pakistan'da yaygın olarak görülüyor.

News Code 1909307

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