İran-Irak Ticaret Odası o iddiaları yalanladı

İran-Irak Ticaret Odası Başkanı Yahya Al-ı İshak, iki ülke arasındaki ticaretin durdurulduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirterek, "Bu tür iddialar sadece iki ülke ilişkilerine gölge düşürmek amacıyla yürütülen psikolojik savaştan ibarettir." dedi.

Al-ı İshak, "Irak ile ihracat herhangi bir engel olmadan devam ediyor ve hatta ticaret hacminde bile bir artış öngörülüyor." ifadesini kullandı.

İran-Irak ilişkilerinin çok sağlam olduğunu anlatan Al-ı İshak, iki ülkenin dostane ilişkilere sahip olduğunu belirterek, bu güçlü ilişkinin Tahran ve Bağdat için hayati önem taşıdığını aktardı.