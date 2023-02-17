Çin'den ABD'ye "yaptırımları kaldırın" çağrısı

CRI Türkçe'de yer alan habere göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, bugün Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, ABD’nin uzun yıllar uluslararası yasaları ve BM Güvenlik Konseyi’nin yetkisini göz ardı ederek İran dahil birçok ülkeye uyguladığı tek taraflı yaptırımlarla bu ülkelerin içişlerine müdahele ettiğini, insan haklarını baltaladığını ve ciddi insani krizlere sebep olduğunu ifade etti.

Wang, ilgili ülkelerde halkın can, sağlık ve gelişme haklarının korunması için ABD’nin bu ülkelere yönelik tek taraflı yaptırımları kaldırması gerektiğini belirtti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) ofisi tarafından yayımlanan bildiride, ABD’nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle yurtdışından ilaç alamayan İran’daki talasemi (Akdeniz anemisi) hastalarının komplikasyonlardan hayatlarını kaybettikleri belirtilmişti.