ABD tehditleriyle başa çıkmanın tek yolu direnmektir

Resmi ziyaret kapsamında Çin’de bulunan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Çinli seçkinler ve akademisyenlerle toplantı gerçekleştirdi.

Burada konuşma yapan Reisi, dünya düzeninin değişmekte olduğunu anlatarak, “Dünya kamuoyu, bölge ve dünyada egemenlik kurmaya çalışan ABD ve müttefiklerinin çabasını reddedip kınanıyor.” dedi.

Cumhurbaşkanı Reisi, İran'ın ekonomik, kültürel ve coğrafi açıdan kayda değer kapasitelere sahip olduğunu belirterek, “Bu kapasiyelerin değerlendirilmesi bölge ve hatta Asya kıtasının büyümesinde çok etkili olabilir ve Asya adına geleceği şekillendirebilir.” ifadesini kullandı.

Bağımsız ülkelerin yaptırımlar ve tehditleri etkisiz hale getirmek için ortak çalışmalarının önemine değinen Reisi, “Tehditler ve acımasız yaptırımları fırsata çeviren İran milleti ilerleme sürecinde birçok başarıya imza atmıştır.” açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ABD ile müttefiklerinin tehdirleriyle başa çıkmanın tek yolunun direniş olduğunu vurgulayarak, “Bu yöntem, tehlikeyi ortadan kaldırır ve aynı zamanda tehdidi ilerleme için bir fırsata çevirir. Tehditlerden geri çekilmenin sonucu başarısızlıktır.” değerlendirmesinde bulundu.