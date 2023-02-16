Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 13 Şubat'ta kalabalık bir heyetle Çin'e gitti. Cumhurbaşkanı Reisi, resmi ziyaret için geldiği Çin’in başkenti Pekin’de Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü. Büyük Halk Salonu’nda yapılan büyük bir karşılama töreninin ardından ikili heyetler toplantıya geçti. Reisi’ye Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Maliye ve Ekonomik İşler Bakanı Ehsan Khandouzi, Petrol Bakanı Cevad Ovci ve İran Merkez Bankası Başkanı Muhammed Reza Farzin’in de aralarında bulunduğu üst düzey hükümet üyelerinden oluşan bir heyet eşlik etti. Bu ziyaret, bir İran Cumhurbaşkanın 20 yıldır Çin’e yaptığı ilk “devlet ziyareti” olma niteliği taşıyordu.

İran-Çin ortak bildirisi

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Çin temasları sonrası bu sabah ülkeye geri döndü. Görüşmelerin ardından İran-Çin ortak bildirisi yayımlandı.

Ortak bildiride iki taraf, ABD'nin İran nükleer anlaşması olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı’ndan (KOEP) tek taraflı olarak çekilmesinin mevcut durumun ana nedeni olduğunu yineledi.

KOEP anlaşmasının etkin bir şekilde yeniden canlandırılması için İran’a yönelik uygulanan yaptırımların doğrulanabilir bir şekilde kaldırılmasının gerekliliğine vurgu yapıldığı bildiride taraflar, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) çalışmalarını politize etmek isteyen bazı devletlerin çabalarına karşı olduğunu vurguladılar.

Ortak bildiride, “İran tarafı, Tek Çin politikasına bağlılığını sürdürüyor. Çin tarafı da, İran'ın bölgesel ve uluslararası ilişkilerde artan rolünü desteklemektedir.” ifadesi kullanıldı.

Liderler tarafından yapılan bildiride, "Çin, dış güçlerin İran'ın içişlerine karışmasına ve İran'ın güvenlik ve istikrarını baltalamasına kesinlikle karşıdır." denildi.

Reisi ve Şi, Suriye halkına yönelik yasadışı ekonomik yaptırımların derhal kaldırılması çağrısında bulundu.

İki lider ayrıca ülkeleri arasında e-ticaret ve tarım gibi konularda işbirliği yapılacağı mesajları da verdi.