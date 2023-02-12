İran’ın Adıyaman’da kurduğu sahra hastanesi hizmet vermeye başladı

İran'ın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, 7 Şubat'tan bu yana arama kurtarma ekipleri, sağlık ekipleri, insani yardım malzemeleri ve 2 sahra hastanesini taşıyan 7 uçak İran'dan Türkiye'deki deprem bölgelerine gönderildi.

Bu kapsamda son olarak İran'dan sağlık ve insani yardım malzemeleri taşıyan 2 kargo uçağının daha gönderildiği ve yardımların artarak devam edeceği aktarıldı.

İran, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama köpeklerine sahip 6 arama kurtarma operasyon timi, 3 sağlık ve 1 acil durum ekibinden oluşan 80 kişilik ekibi, 8 ton insani yardım malzemesi taşıyan iki uçakla Türkiye'ye göndermişti.

Sahra hastanesi, 46 kişilik sağlık ekibi ve insani yardım malzemeleri yüklü 3 İran uçağı da 10 Şubat'ta Gaziantep ve Adana'ya ulaşmıştı.

İran, şu ana kadar arama kurtarma, sağlık ve acil durum timlerinden oluşan 126 kişilik ekip ile bir sahra hastanesini toplamda 26 ton sağlık ve insani yardım malzemesi taşıyan 5 uçakla Türkiye'deki deprem bölgesine ulaştırmıştı.

İran'ın sahra hastanesi Adıyaman'da hizmet veriyor

İran'dan gelen arama kurtarma ve sağlık ekipleri Gaziantep’in İslahiye ilçesinde ve Adıyaman’da çalışmalarına devam ediyor. Adıyaman'da kurulan ilk sahra hastanesi de depremde yaralananlara hizmet vermeye başladı.

İranlı gönüllüler, depremzedelere yardım için Türkiye’ye gitme talebinde bulundu

Ankara’daki İran Büyükelçiliği’nde kamu diplomasisi ve basın danışmanı olan Abbas Cevadiyan Anadolu Haber Ajansı’na verdiği röportajda İran’ın şimdiye kadar yaptığı yardımlar hakkında bilgi verdi.

Ankara’daki İran Büyükelçiliği’nde kamu diplomasisi ve basın danışmanı olan Abbas Cevadiyan Anadolu Haber Ajansı’na verdiği röportajda İran’ın şimdiye kadar yaptığı yardımlar hakkında bilgi verdi.

Depremin daha ilk saatlerinden itibaren Tahran’ın Türkiye’nin ihtiyacı olan her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu belirttiğine vurgu yaparak “Ayrıca İran halkının da gönüllü olarak Türkiye'deki depremzedelerin yardımına gitmeyi talep ettiklerini” belirtti.

İran’ın Türkiye’de ve Suriye’de meydana gelen depremden etkilenenlere her türlü yardımı yapmayı insanı görev olarak bildiğini ifade eden Cevadiyan, bütün üst düzey yetkililer dahil, cumhurbaşkanı, meclis başkanı ve cumhurbaşkanı birinci yardımcısı, dışişleri bakanlığı ve diğer tüm bakanlıklar ile sağlık kurumları ve yardım kuruluşlarının bu trajik olayın meydana gelmesinden duydukları üzüntülerini dile getirdiklerini belirterek, bölgede yardım sağlamaya ve hayati ihtiyaçları karşılamaya hazır olduklarını vurguladı.