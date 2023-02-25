  1. Dünya
  2. Avrupa
25 Şub 2023 09:04

Macron: Erdoğan’la Ukrayna’yı görüştüm

Macron: Erdoğan’la Ukrayna’yı görüştüm

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşerek Ukrayna’ya desteğin artırılması gerektiğini söylediğini belirtti.

Fransa lideri Emmanuel Macron, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Ukrayna’daki çatışmayı görüştük. Ukrayna’ya desteğimizi daha da güçlendirmemiz gerekiyor” diye yazdı.

Türkiye'de 11 ili ve Suriye'yi vuran depremlere ilişkin ise Macron, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de meydana gelen depremden saatler sonra sivil güvenlik güçlerimiz kurtarma çalışmalarına katıldı. Gölbaşı'ndaki sahra hastanemizde her gün 100 yaralı tedavi ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tam dayanışma ve desteğimizi yineledim."

Kaynak: Sputnik

News Code 1907848

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler