İşgal güçlerinden Nablus'a kanlı baskın

Arap medyasına göre Siyonist Rejim güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus kentinde düzenlediği baskında, 6 Filistinli şehit oldu, 97 kişi de yaralandı.

İsrail güçleri, Batı Şeria’nın kuzeyindeki Nablus kentine birkaç noktadan baskın düzenledi. Nablus’un tarihi Eski Şehir bölgesindeki bir evin etrafını çeviren İsrail askerleri, baskını protesto eden Filistinlilere gerçek mermiyle müdahale etti.

Filistin resmi ajansı WAFA’da yer alan haberde, işgal güçlerinin gerçek mermiyle müdahalesinde, 2 gazetecinin yaralandığı belirtildi.