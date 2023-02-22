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22 Şub 2023 15:52

İşgal güçlerinden Nablus'a kanlı baskın

İşgal güçlerinden Nablus'a kanlı baskın

Siyonist İsrail güçleri bugün işgal altındaki Nablus'a düzenlediği baskında 9 Filistinliyi şehit oldu.

Arap medyasına göre Siyonist Rejim güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus kentinde düzenlediği baskında, 6 Filistinli şehit oldu, 97 kişi de yaralandı.

İsrail güçleri, Batı Şeria’nın kuzeyindeki Nablus kentine birkaç noktadan baskın düzenledi. Nablus’un tarihi Eski Şehir bölgesindeki bir evin etrafını çeviren İsrail askerleri, baskını protesto eden Filistinlilere gerçek mermiyle müdahale etti.

Filistin resmi ajansı WAFA’da yer alan haberde, işgal güçlerinin gerçek mermiyle müdahalesinde, 2 gazetecinin yaralandığı belirtildi.

News Code 1907819

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